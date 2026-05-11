北基 ( 8927-TW ) 公司今 (2026) 年第 1 季受惠旗下「水星光」預售案進入餘屋交屋入帳階段，並認列高雄市鼓山區龍不動產處分案，帶動第 1 季土建業務營收比重達 32.93％，推升單季稅後純益 7,827 萬元、季減 21.64%、年增 413.52%，單季 EPS 達 0.18 元，第 1 季獲利改寫歷年同期次高。

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北基指出，因預售案交屋入帳加上處分不地產案，帶動第 1 季土地建設業務營收比重超過 32.93％，年增 13.68％明顯提升，成為推升單季營運表現的重要動能，再加上核心油品事業營運穩健挹注，挹注北基首季毛利率保持 16.24% 水準，顯示業務組合以及結構調整，有望對未來獲利表現產生正面效益。