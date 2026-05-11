鉅亨網記者黃皓宸 台北
北基 (8927-TW) 公司今 (2026) 年第 1 季受惠旗下「水星光」預售案進入餘屋交屋入帳階段，並認列高雄市鼓山區龍不動產處分案，帶動第 1 季土建業務營收比重達 32.93％，推升單季稅後純益 7,827 萬元、季減 21.64%、年增 413.52%，單季 EPS 達 0.18 元，第 1 季獲利改寫歷年同期次高。
北基第 1 季合併營收為 33.63 億元、季增 5.69%、年增 29.83%，創歷年同期新高；毛利率為 16.24%、季減 5.4 個百分比、年增 0.6 個百分點；營益率 5.94%、季減 3.7 個百分比、年增 1.6 個百分比；淨利率 2.4%、季增 1.8 個百分比、年增 1.9 個百分比。
北基指出，因預售案交屋入帳加上處分不地產案，帶動第 1 季土地建設業務營收比重超過 32.93％，年增 13.68％明顯提升，成為推升單季營運表現的重要動能，再加上核心油品事業營運穩健挹注，挹注北基首季毛利率保持 16.24% 水準，顯示業務組合以及結構調整，有望對未來獲利表現產生正面效益。
另北基今年 4 月合併營收達 13.57 億元、月減 14.15%、年增 50.68%，主要受惠認列高雄市三民區澄東段共計 4 筆土地處分案，總出售金額達 6.72 億元，推升 4 月營收續攻 10 億元以上水準，也創歷年次高，累計今年 1 至 4 月合併營收達 47.21 億元、年增 35.22％，改寫歷年同期新高。
下一篇