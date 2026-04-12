鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-12 09:58

北基 (8927-TW) 受惠於去 (2025) 第 4 季起，陸續處分高雄市鼓山區不動產土地案，挹注今年 (2026) 年 3 月營收 15.81 億元，月增 116.76％、年增 41.47％，累計今年首季合併營收為 33.63 億元、年增 29.84％，3 月及第 1 季營收同步改寫創歷年同期新高。

北基土地處分收益入帳挹注 3月、Q1營收齊創同期新高。(左:北基總經理廖順慶)。(圖:北基提供)

北基表示，3 月及第 1 季營收雙雙創高，主要受惠集團於去年第 4 季起推進資產活化策略，透過盤點既有資產、優化資產配置與加速土地處分進度，逐步釋放資產價值，3 月受惠認列高雄市鼓山區龍中段 21-1 地號不動產處分案，總出售金額達 7.41 億元，挹注旗下土地建設業務規模進一步放大。

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此外，目前北基仍持續推進高雄三民區澄東段共計 4 筆土地之處分與認列進度，若相關程序順利完成，預期有機會於第 2 季挹注營收表現，為集團帶來資產活化效益與現金流入，提升整體財務體質與資本運用彈性。

另北基旗下核心油品事業亦維持穩健營運表現，隨著近期國際油價受地緣政治局勢升溫影響，加劇油價格走升，也創造油品事業正面效益，北基在既有完善庫存管理機制與採購策略上，搭配全台共計 83 站加油站之通路佈局優勢，核心油品事業營運保持穩健動能。

北基將秉持優化站點營運效率與服務品質，亦同步強化會員經營、異業合作及數位化管理平台建置，提升單站經營效益與客戶黏著度，穩步提升全台油品市場佔有率。

展望今年第 2 季，北基持審慎樂觀看法，除了持續推進高雄三民區土地處分認列進度外，亦將檢視並活化旗下資產組合，以提升整體資產運用效率與資本效益。