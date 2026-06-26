〈北基股東會〉通過配息0.3元 未來多元布局能源、土建強化營運成長動能

鉅亨網記者黃皓宸 2026-06-26 15:33

北基 (8927-TW) 今 (26) 日召開今 (2026) 年股東會，會中承認並通過去 (2025) 年營業報告書及財報、盈餘分配案，決議配發每股 0.3 元現金股息，包括盈餘 0.1 元及資本公積配息 0.2 元，配息率 85.71％，期望將營運成果回饋給股東共享。未來將持續推動綠色能源、EV 充電、儲能及土地建設等多元事業資源整合，打造傳統油品與新能源服務並行的營運模式，有望創造中長期營運發展創造良好成長利基。

北基股東會通過配息0.3元，未來多元布局能源、土建強化營運成長動能。(圖:北基提供)

北基表示，去年受建案認列基期較高及子公司一次性資產減損影響，惟油品、土地建設與能源三大事業布局持續推進，整體營運仍展現穩健動能。

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北基表示，去年全年合併營收 107.23 億元、年減 14.50％，稅後淨利為 1.52 億元、EPS 達 0.35 元，儘管 2025 年營運較 2024 年因建案認列墊高基期，加上子公司提列一次性固定資產減損 8,300 萬元影響，影響全年獲利，但觀察旗下各業務營收結構，油品、土建及綠色能源三大事業營收比重分別為 72.19％、16.35％、10.11％，展現集團多元事業布局效益逐步發酵。

其中，在油品、綠色能源業務營收亦分別年增 8.15％、10.18％，亦持續為北基集團營運挹注穩健動能。

北基總經理廖順慶表示，面對近年加油站產業競爭加劇、勞動成本持續上升及新能源車市場快速發展等產業變化，集團持續強化核心油品事業競爭力，截至 2025 年底，旗下全台營運據點已達 83 站，2025 年全年發油量達 284,678 公秉，並持續推動自助加油服務以提升站點營運效率，截至 2025 年底已有 30 座站點設置自助加油設備，透過會員經營、異業合作及數位化管理平台建置，提升客戶黏著度與單站經營效益，穩步擴大全台油品市場版圖。

此外，北基近年亦積極推動多角化經營策略，持續布局太陽能光電、儲能、EV 充電及土地建設等事業領域，以強化整體營運韌性與長期成長動能。尤其在新能源事業，配合集團發展策略，整合集團資源於旗下加油站逐步建置 EV 充電服務，打造兼具傳統油品與新能源補給功能之「汽車新能源補給站」，藉此掌握未來能源轉型趨勢與市場商機。

另一方面，土地建設事業為北基集團近年重要發展方向之一，也持續檢視既有土地資產及營運據點使用效益，推動資產活化與不動產開發布局，藉以提升資產運用效率及創造多元收益來源，隨著相關開發及資產活化計畫逐步推進，亦可為未來營運增添更多成長動能。