鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 20:38

經濟部產業發展署今（9）日舉辦「產業競爭力輔導團」推動成果發表會，公布自 2025 年 10 月成立以來的最新成果。截至今年 6 月底，輔導團已協助 9,249 家企業導入人工智慧（AI）應用，並透過企業投資、產值提升及 AI 擴散效益，預計帶動約 323 億元產值，未來將持續朝 2028 年 AI 普及率達 50%、帶動 500 億元產值的政策目標邁進。

AI輔導團交成績單！從螺帽廠到早餐店逾9千家導入 拚2028年產值500億。（圖:經濟部提供）

產發署指出，因應全球 AI 技術快速發展及供應鏈重組趨勢，經濟部整合跨部會資源，於去年成立「產業競爭力輔導團」，串聯經濟部各署司、22 家法人機構及 42 個次產業輔導團隊，建立全國性 AI 轉型服務網絡，協助中小微企業提升數位能力與國際競爭力。

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產發署署長邱求慧表示，經濟部長郭智輝上任後，多次走訪工商團體、傳統產業及中小企業，透過密集座談了解業界需求。在產業面臨 AI 競爭加劇與國際供應鏈重組壓力之際，經濟部整合政策資源，推出 AI 數位轉型、人才培育、金融支持、市場拓銷、技術輔導、節能永續與勞動力升級等七大措施，協助企業加速轉型。

邱求慧指出，輔導團主要透過三大機制推動產業 AI 化。首先是建立跨署司合作平台，整合產發署、商業發展署及中小及新創企業署資源，並以北、中、南、東四大區域輔導中心為核心，帶動 22 個法人及 42 個產業輔導團隊共同推動。

其次則是深入地方產業聚落。輔導團目前已串聯 424 家地方公協會，主動進入產業現場提供諮詢服務，協助企業克服 AI 導入過程中的技術、人才與資金等挑戰。

第三則是建立專業輔導員制度。截至今年 6 月底，已累計培訓超過 2,000 名 AI 輔導員，並建置 397 項 AI 應用工具，提供企業從需求診斷、工具導入到效益優化的一站式服務模式。

產發署表示，AI 不應只侷限於大型科技企業運用，更重要的是讓中小企業、傳統產業與服務業都能透過 AI 提升效率與競爭力。

根據財團法人人工智慧科技基金會（AIF）調查，台灣製造業 AI 普及率已由 2024 年的 12.3% 大幅提升至 2026 年的 38.5%；服務業則由 27% 成長至 38.7%，顯示產業導入 AI 已從少數企業試驗階段逐漸擴散至各產業領域。

此外，根據全球 AI 指數（Global AI Index）報告，台灣整體 AI 競爭力排名已由全球第 21 名上升至第 16 名，反映近年政府推動 AI 產業政策與企業數位轉型已逐步展現成果。

今日在成果發表會上，多家成功導入 AI 的企業也分享轉型經驗。

台中精密扣件業者盈錫精密透過導入 AI 智慧品質管理系統，提升產品良率與精密製造能力，成功切入歐洲高階工具機供應鏈。

高雄嘉信遊艇則運用 AI 設計助理及知識管理系統，加速高階遊艇開發流程，推動企業從傳統手工造船邁向數位設計與智慧製造。

深耕精密加工逾 40 年的千里眼精密，則利用 AI 影像辨識技術改善檢測作業，不僅有效因應缺工挑戰，也提升出貨精準度，並進軍機器人及醫療器材等高附加價值市場。

連鎖早午餐品牌 Q Burger 則透過 AI 與數位工具整合會員管理、營運分析及供應鏈系統，提升營運效率與會員經濟效益，目前全台門市數已逼近 400 家。