鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-27 19:40

由經濟部主辦的「2026 年日本台灣形象展」於本 (7) 月 17 日在日本東京圓滿落幕，外貿協會表示，本屆以「Innovate for Tomorrow(台日共創未來美好社會）」為主軸，集結逾 150 家台企參展，為期 3 日的展期共吸引 2.2 萬人次進場，促成 1.56 億美元商機，將台日合作戰略由半導體供應鏈，全面延伸至 AI 數位轉型與綠色永續生活圈。

貿協表示，展覽中，台灣廠商設置 AI 智造、能源循環、智慧城市、智慧健康、台灣精品、品味台灣及台北館等七大主題展區，展現台灣在數位、綠色雙軸轉型及文化生活等領域的創新實力。

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展覽切中日本當前面臨的缺工、高齡化與產業升級需求，展現多項落地解決方案，在 AI 數位轉型方面，城智科技展示無須 GPU 即可運作的 AI 人臉追蹤與人形辨識技術，成為現場焦點；台灣兩家知名自動化系統整合商展示智慧工廠與倉儲整合方案，獲日本茨城縣日立市產業支援中心關注，日方已規劃於今年 10 月率當地製造業者來台參訪，並赴工廠考察與交流技術應用。

在綠色轉型部份，億高展出的「奈米陶瓷隔熱膜」，獲精密材料商索樣，將應用於高階電子元件；台灣鈣鈦礦科技的「次世代鈣鈦礦太陽能電池」，則獲日本商社及港運業者評估 IoT 產品與建築帷幕發電應用；在大健康領域，昇級生醫展出的隱形眼鏡產品，成功吸引日本前三大眼科醫療集團洽談，雙方已就共同開發與 OEM/ODM 委託製造展開深入討論。

除了堅實的 AI 與綠能科技，台灣獨特的「生活溫度」與美食文化同樣在東京掀起熱潮。OTOP 館的貴山國際憑藉道地滷肉粉等臺式風味調味品，成功吸引日本零售巨頭 AEON，可望打入日本家庭廚房與連鎖餐飲通路，展現臺日合作從產業鏈延伸至生活文化的多元深度。