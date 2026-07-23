迎戰AI綠電荒！經部推離岸風電中長程計畫 力拚2039年達27.9GW容量

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 19:00

經濟部為因應半導體與人工智慧等高科技產業蓬勃發展帶動的綠電強勁需求，正式提出中長程推動計畫，透過跨部會系統性盤點離岸風電可設置海域空間，規劃每 4 年一期推動選商機制，預計新增高達 18GW 可開發容量，目標於 2039 年提升至 24.7 至 27.9GW，全面擴大綠電供給量能並強化台灣能源安全，穩健朝向 2050 淨零排放目標邁進。

迎戰AI綠電荒！經部推離岸風電中長程計畫 力拼2039年達27.9GW容量。（鉅亨網資料照）

隨著半導體、人工智慧及高科技產業持續發展，台灣 2026 年至 2035 年用電需求年均成長率預估已提升至 2.5%，離岸風電將成為穩定供應綠電的重要來源。經濟部透過先示範、次潛力、後區塊 3 階段離岸風電推動策略，已達成超過 500 座離岸風力機安裝，累計裝置容量達約 4.9GW。

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經濟部為延續先前推動成果並滿足未來綠電需求及產業發展，提出 2026 年至 2039 年離岸風電中長程推動計畫，透過跨部會合作盤點可設置海域空間，預計新增約 15 至 18GW 可開發容量，並規劃每 4 年一期，每期釋出 8GW 容量，朝 2030 年前完成選商，建立長期穩定且具可預期性的推動機制，目標 2035 年累計設置容量達 18.3 至 19.9GW、2039 年提升至 24.7 至 27.9GW，持續擴大綠電供給量能，穩健邁向 2050 淨零排放目標。

經濟部表示，經與國防部、交通部、農業部等跨部會合作系統性盤點離岸風電可設置海域空間，預計新增約 15 至 18GW 可開發容量，納入 2026 年至 2039 年離岸風電中長程推動計畫，並規劃每 4 年一期辦理選商，每期釋出約 8GW 容量，另預計 2026 年啟動浮動式離岸風電布局。政府亦將持續以 4 大支柱推動離岸風電發展，建立穩定投資環境，包含明確政策目標及推動路徑、引領在地產業發展、輔以綠色金融配套機制以及優化行政申設作業。