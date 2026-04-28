鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-28 20:04

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII)(601138-CN) 今 (28) 日公告第一季財報，受惠 AI 算力需求持續爆發，單季營收 2510.78 億元人民幣 (下同)，年增 56.52%、歸屬母公司淨利達 105.95 億元，年增 102.55%。

工業富聯表示，第一季業績開門紅，也為公司全年兆元營收目標奠定堅實基礎，獲利大幅跑贏營收增速，連續三個季度淨利突破百億元，也優於市場預期。

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業績快速增長的原因，公司說明，主要受益於 AI 算力需求持續爆發，在主要客戶的市場份額穩步提升，加上雲端服務供應商 (CSP) 業務表現優異，帶動營收成長，加上產品組合持續優化，獲利能力也實現穩健提升。

工業富聯表示，第一季各項業務表現來看，雲端計算業務維持強勁成長動能，營收年增達 1 倍，成為公司核心成長引擎，其中，AI GPU 機櫃出貨量年增 3.8 倍、AI ASIC 伺服器出貨量年增 3.2 倍。

工業富聯表示，隨著客戶版圖持續擴大與深耕，加上生產線自動化交付能力提升，整體出貨效率穩步增強，進一步鞏固了公司在 AI 基礎設施領域的領先優勢。

通訊與行動網路設備方面，800G 及以上的高速交換器出貨量年增 1.6 倍，季增 46%。在備受矚目的 CPO(共同封裝光學) 領域，全光交換器樣機已開始出貨，隨著未來市場空間逐步開啟，將有助於結構性改善公司的整體獲利品質。