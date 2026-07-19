鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-19 13:24

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 發布《2026 最新「燈塔工廠」解讀》白皮書，集中展示了公司在人工智慧賦能智慧製造領域的創新實踐，以及加速推進「AI Makes AI」策略。

工業富聯發布2026燈塔工廠白皮書 加速推進「AI Makes AI」策略。(圖：工業富聯官網)

2026 世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高階會議 (WAIC 2026) 近日在上海開幕，工業富聯攜一系列燈塔工廠建設成果亮相大會，展示公司 AI 戰略布局以及推動製造業高質量發展的方向。

‌



工業富聯是燈塔工廠理念的早期實踐者，並以多年累積的燈塔工廠實務經驗，沉澱出了一站式數位化轉型解決方案，並已成功複製推廣至電子製造、新能源汽車、金屬冶金、光伏、儲能等十大行業。

自 2019 年旗下深圳龍華工廠入選全球首批燈塔工廠至今，工業富聯已累計對內打造 9 座、對外賦能 13 座燈塔工廠，其中包含 2 座可持續燈塔工廠。

工業富聯也發布《2026 最新「燈塔工廠」解讀：全球化智造營運轉型與路徑》白皮書，以「AI Makes AI」為核心主線，從產業趨勢研判、標竿落地案例、前沿技術創新、標準化搭建路徑四大維度，系統分析了製造業在 AI 時代所面臨的新挑戰與新機遇，為全球製造業探索下一代燈塔工廠提供實踐指南。