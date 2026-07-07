鴻海小金雞將現身！劉揚偉：旗下IC設計子公司預計今年創新板上市

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-07 13:29

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (7) 日出席「台灣創投暨私募投資年會」，分享鴻海投資及管理的經驗外，他更透露，旗下 IC 設計子公司預計今年將在創新板掛牌上市。

鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網記者彭昱文攝)

劉揚偉表示，以鴻海的投資經驗來看，自 2019 年 7 月至今 7 年累計直接策略投資的新創公司有 33 家，具明確成果或成功案例有 20 家，初步成功率 61%，集團前五大基金 + GP Fund 累計投資新創公司達 594 家，具明確成果或成功案例 321 家，初步成功率 54%。

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鴻海目前集團中央加次集團共管理 57 家上市櫃公司、未上市櫃公司 206 家，另有 54 支基金，資產價值倍數達 1.63 倍，以成功案例來看，已經有一家鴻字頭的電動車 CDMS 平台子公司在創新板掛牌，雖然目前還在虧錢，但未來的非常有潛力，是完整的打通從技術到商業化的一個新創公司。

除了電動車公司外，劉揚偉透露，另有一家鴻字頭的 IC 設計子公司也預計今年在創新板掛牌上市，目前正在進行中，該公司成長動能來自客戶需求增加，並透過整合集團資源擴大營收。