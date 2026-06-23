鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-23 15:21

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (23) 日舉辦華碩服務 Plus 記者會，華碩系統事業總經理廖逸翔表示，受到全球供應鏈成本波動影響，台灣筆電市場整機平均單價自去年第四季起漲點到今年第二季為止，短短半年多已暴漲將近 30%，下半年 H2 預估再度上漲的斜率將開始放緩，預計再漲 5% 左右即逼近極限，漲價潮至此將達到極點並進入整理期。

PC半年漲價30% 華碩：下半年再漲5%逼近極限 漲價潮將進入整理期 。(鉅亨網記者吳承諦攝)

面對終端售價大幅墊高，廖逸翔預估，第三季的價格峰值相較於去年第四季，累計漲幅約落在 35%。雖然高價位可能引發消費者觀望，但受惠於下半年傳統旺季效應與新品話題帶動，台灣市場整體仍呈現量平價增的抗跌走勢，不僅前 5 月出貨數量維持微幅增長，全年出貨量也看好能維持持平到小幅增加，營收表現則在客單價大幅拉升下，肯定會優於去年。

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從需求端來看，目前市場對於產品單價拉高的接受度已經明顯提升，疫情初期平價電腦平均單價 ASP 大約落在 3 萬多元，如今市場均價已拉高快 1 萬元，高單價商品成為市場常態。

廖逸翔觀察台灣市場，到同業包在台灣通路的動作與貨源相對安靜。華碩在台灣 Windows 市場擁有高達六成的開機率，後續將透過大舉投資在地創新服務，讓支持度高的消費者更有信心，在單價走高的趨勢中持續鞏固既有的市佔領先優勢。

為了防止終端消費者因 PC 價格逼近極限而卻步，華碩業務副總經理陳怡君表示，華碩在通路策略上做出彈性調整，針對具有擴充性的主機回頭規劃 8G 的基礎規格，先降低入手門檻讓用戶後續再行升級，藉此優化實務面上的消費心理。

針對零組件的供貨亂流，陳怡君分析指出，現在供應鏈最卡關的依舊是 CPU 與顯示卡，不論是英特爾或超微都因為 AI 伺服器排擠產能而嚴重缺貨。相對地，晶片大廠輝達即將在第四季推出的新產品雖然由華碩取得第一波供貨，但因為晶片太過缺乏，官方的出貨指引仍不斷變動，預估新機上架初期將呈現單價高且總量稀少的狀況。