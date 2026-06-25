鉅亨網記者吳承諦 台 2026-06-25 10:01

最新公布的 2026 年度 TOP500 全球超級電腦排行榜單揭曉，品牌華碩 (2357-TW) 旗下台智雲 (7735-TW) 共同規劃、建置與整合的多項台灣代表性超級電腦系統順利獲選入榜，目前由華碩與台智雲共同參與規置的相關總算力目前已寫下超過 165 PF 的輝煌紀錄，一舉囊括台灣整體 TOP500 公開算力約 78% 占比。

台灣在此次全球超級電腦排行中共有 11 套系統成功入榜，相較於前一期順利增加 1 套，台灣公開總算力更首次突破 213 PF 大關，正式跨越 200 PF 的關鍵門檻。

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其中，國網中心的 NANO4 系統以 81.6 PF 的強大計算能力位居全球第 33 名，持續穩坐台灣最強超級電腦寶座。台灣在整體版圖中成功維持 3 套系統位列全球百大、6 套系統位列全球前 200 名的優異成績，顯示台灣在主權算力自主可控的全球競爭中已牢牢占有一席之地。

面對全球對高效能運算基礎設施的緊迫拉貨潮，台智雲近年積極切入指標性超算專案，參與建置的核心系統除了國網中心的 NANO4 與 NANO5 之外，還包含 Ubilink 以及鴻海 AI 超算中心等重要基礎建設。

雖然各國以前所未有的速度投入新一代 AI 超算導致部分台灣系統的排名較前一期出現微幅變動，但實際計算能力並未下降。經營團隊強調，當 AI 成為國家競爭力的重要基礎，決勝關鍵已不只是晶片與模型，而是誰能夠長期建設、營運並掌握自主可控的算力、資料與 AI 能力。