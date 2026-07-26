鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-26 09:29

全球筆記型電腦與個人電腦產業展現強勁復甦動能，法人指出，隨著第三季正式進入傳統 PC 旺季，筆記型電腦、主機板與伺服器出貨量同步向上，預期整體產業營收將較第二季成長 6%，下半年營運展望樂觀向上。

華碩 (2357-TW) 在第二季進入筆記型電腦下半年鋪貨小旺季，加上人工智慧伺服器需求強勁，單季營收實現季增 24% 與年增 39%，展現優於預期的營運實力，邁入第三季傳統旺季後，在次世代產品推出的帶動下，伺服器與終端產品出貨將持續走揚。

‌



在邊緣運算與 AI 新品布局方面，微星 (2377-TW) 與輝達合作開發的地端 AI 旗艦裝置 RTX Spark 確定於第四季正式開賣，高規格版本售價壓在 3000 美元以下，首批產能已被通路商搶購一空，市場需求遠超預期，成為推動下半年至明年邊緣運算應用的重要動能。

微星指出，全新裝置在維持 1000 TOPS 的高效算力下成功降低功耗，桌機版與筆電版分別控制在 140 瓦與 80 瓦，首波搭載 128G 記憶體高規版能流暢運作高密度語言模型，處理一小時音檔生成會議記錄僅需三分鐘，顯著提升工作效率，下半年開賣後銷售動能可望持續強勁。

宏碁 (2353-TW) 則受惠於終端產品漲價效力與客戶積極拉貨，第二季營收季增 18% 且年增 28%，面對下半年傳統旺季，預估第三季營收將再季增 6%，同時公司積極推動多角化經營，持續提高子公司營收比重以強化長期獲利能力。