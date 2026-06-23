鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-23 15:23

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (23) 日宣佈推出華碩服務 Plus 加值服務，華碩系統事業部業務副總經理陳怡君受訪表示，受到市場整體單價上漲達 30% 的亂流影響，結合金流創新的筆電訂閱制已成為應對價格海嘯的關鍵工具，今年在台灣市場已交出訂閱量年對年成長將近 70% 的亮眼成績。

陳怡君表示，華碩服務 Plus 加值服務的訂閱方案以 4 萬元的筆電為例，消費者第一年僅需支付 60% 的金額與 6% 手續費並分 12 期繳納，第 13 個月可自由選擇補滿剩餘的 40% 尾款買斷，或是退還給合作廠商。這種另類的分期與租賃變形模式被不少用戶視為價格高檔時的避險工具，若 1 年後機器因零組件短缺持續漲價，消費者選擇買斷等同賺到價差，若市場售價回檔則可直接退還並更換新機。

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從受眾觀察，陳怡君分享，目前筆電訂閱制的平均單價主要集中在 5 萬元起跳的高階區間，其中高達 80% 的客群為追求頂規效能更新的電競筆電用戶。不過隨著平價文書機同樣出現價格漲幅，近期在主流的輕薄機系列也開始看到預算考量族群投入訂閱服務，顯示該金流模式正從電競族群逐步擴散至主流常態市場。

除了金流解套外，華碩同步推出華碩服務 Plus 加值服務體系以降低用戶總擁有成本，內容涵蓋主機與電池的延伸保固、深度清潔保養，並將到府收送升級為工程師到府維修。

陳怡君表示，這套涵蓋延伸保固與維修的配套，能有效化解消費者對於高單價 AI PC 過保後維修費劇增的痛點，自 2017 年推出首年完美保固計畫以來，原廠在台灣市場主動吸收人為損壞與失竊的墊付費用已經逼近破億元大關。