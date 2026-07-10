鉅亨網新聞中心 2026-07-10 14:20

中國國務院近日正式印發《「十五五」碳達峰行動方案》，對「十五五」時期的碳達峰工作進行全面部署。該方案強調，「十五五」時期是實現 2030 年前碳達峰目標的關鍵期與攻堅期，必須發揮碳達峰碳中和的戰略牽引作用，統籌能源安全與經濟社會發展。

根據《行動方案》，中國設定了清晰的量化目標：到 2030 年，單位國內生產總值二氧化碳排放需比 2025 年降低 17%，且非化石能源消費佔比要達到 25%。這將為實現 2035 年國家自主貢獻目標及碳中和願景奠定堅實基礎。

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五大重點任務與能源轉型

方案從五個方面部署了重點任務，其中能源結構調整為關鍵。

能源優化： 大力開發風、光、水、核等多種能源。預計到 2030 年，風電和太陽能總裝機容量將達到 28 億千瓦以上。同時，深入推進煤炭消費清潔替代，推動煤電向支撐性電源轉型。

產業綠色化： 加快發展綠色能源與綠色製造，嚴格管控「兩高」項目。方案提出在「十五五」期間建設約 100 個國家級零碳園區與 500 個零碳工廠。

重點領域轉型： 推進建築、交通與公共機構的節能降碳。在交通領域，目標至 2030 年新能源汽車保有量佔比達到 30%。

支撐保障： 健全法律法規與碳排放統計核算體系，強化科技人才培養。

合力凝聚： 壓實地方責任，推動全民綠色生活並深化國際合作。

強化資金支持與重大工程

為確保任務落實，方案部署了省間電力互濟、煤炭消費清潔替代、重點行業節能降碳等六大重大工程。

在資金保障方面，中國將設立「國家低碳轉型基金」，落實稅收優惠，並引導社會資本積極參與綠色投資。此外，方案也要求完善價格政策與碳排放權交易市場，利用市場化機制推動重點排放單位落實減排責任。