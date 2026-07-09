川普最新表態：將授權烏克蘭製造「愛國者」防空攔截飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-09 09:04

據《路透社》報導，美國總統川普 8 日（周三）與烏克蘭總統澤倫斯基會面時表示，美國將授權烏克蘭自行生產「愛國者」防空系統攔截飛彈，以滿足烏克蘭的防禦需求。

川普將授權烏克蘭製造「愛國者」防空攔截飛彈。（圖：Shutterstock）

川普對澤倫斯基說：「我國會給你生產『愛國者』許可。這挺酷的，這樣你就不能抱怨我國給的太少了。這是一種防禦性武器，我更喜歡這種武器，而不是進攻性武器。」

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川普並未透露更多細節，也沒有說明攔截飛彈是在烏克蘭還是其他國家境內製造。

當被問及美國近期是否會向烏克蘭提供更多「愛國者」攔截飛彈時，川普說，他認為烏克蘭有能力迅速開啟生產，因此美國將提供「一部分」攔截飛彈。

川普說：「我國有『愛國者』，但數量不多，我國也需要這些武器。我覺得他們很快就能開始生產。在我國說明情況後，就會引入公司。你們和公司合作，他們生產武器的能力很強，即使是相當複雜的武器也不在話下。」

川普暗示，可能會對生產「愛國者」攔截飛彈的承包商施加壓力，要求其增加攔截飛彈產量。

「我國對製造『愛國者』的公司有很大影響力，我方還沒通知公司，但這不是問題，我相信他們會很高興。」川普說道。

《路透社》指出，「愛國者」防空系統已成為烏克蘭應對俄羅斯空中打擊的主要手段，也是烏克蘭唯一能攔截俄羅斯彈道飛彈的武器。澤倫斯基已多次呼籲美國提供更多攔截飛彈，增強烏克蘭防空能力。

不過，美國前駐俄大使邁克爾 · 麥克福爾認為，美方允許烏克蘭生產「愛國者」攔截飛彈是美烏合作重大進展，但這無法滿足烏克蘭迫在眉睫的需求。他指出：「烏克蘭現在就需要攔截飛彈，不能等待未來生產。」