鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-09 06:23

《CNBC》報導，美國中央司令部周三 (8 日) 下午表示，美軍再次對伊朗發動新一輪空襲，以回應德黑蘭在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 及其周邊海域襲擊商船的行動。美股期貨周三盤後小幅下跌，稍早美股因美伊緊張局勢再度升溫，加上油價大漲而走弱。

美軍再空襲伊朗，川普稱「不確定還想談協議」(圖：Shutterstock)

截至發稿，道瓊工業指數期貨下跌 74 點，跌幅約 0.1%。標普 500 指數期貨與那斯達克 100 指數期貨同步下跌 0.1%。

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美國中央司令部在 X 平台發文表示，「美國正追究伊朗近期對自由航行於重要國際航道的商船及平民船員發動無端攻擊的責任。」

消息公布後，西德州中級原油 (WTI) 期貨盤後跳漲 6%。

此次空襲發動數小時前，美國總統川普表示，他可能已不再有意與伊朗達成協議。川普當日稍早曾宣布，美伊上個月達成的臨時停火協議，因荷姆茲海峽再度爆發敵對行動而「已經結束」，並表示不排除下令進一步軍事打擊。

川普在土耳其安卡拉出席北約 (NATO) 峰會期間舉行記者會時表示，「我不確定我還想不想跟他們達成協議。」

川普談到，「我們可以繼續玩這些遊戲，但我不確定我還想不想達成協議。」並補充表示，「乾脆把事情做個了結吧。」

有媒體詢問川普，為何他對伊朗領導層的態度在短時間內急轉直下。就在一個月前，他還曾稱讚伊朗官員「聰明」、「非常理性」且「很好打交道」，近期卻批評他們是「人渣」和「病態的人」。

川普回答，「因為我真正認識了他們。」

他補充，他仍認為現任伊朗領導人比美國在 2 月 28 日戰爭爆發初期擊斃的前任領導層更加理性。「但從他們過去一、兩周的行動來看，他們並沒有為人民做任何好事。最重要的是，我真正了解了他們。」

Wells Fargo Investment Institute 分析師 Mason Mendez 表示，「市場原先認為波斯灣原油出口可望迅速恢復正常的假設，如今正受到挑戰。在全球原油庫存與備用供應能力原本就偏低的情況下，若局勢進一步升級，即使未來雙方恢復談判，地緣政治風險溢價仍可能持續推升油價。」

川普周三稍早表示，隨著中東地區再度爆發衝突，美國與伊朗的停火協議「已經結束」。

根據美國中央司令部及聯合海事資訊中心 (Joint Maritime Information Center)，伊朗周二在荷姆茲海峽及附近海域攻擊三艘商船。

事件發生後，美國撤銷了對伊朗石油銷售制裁的豁免措施。該豁免原本是美伊上個月達成臨時停火協議的一部分。

隨後，美軍表示已對伊朗軍事設施及輕型船隻發動數十次報復性空襲。

伊朗外交部發言人 Esmaeil Baqaei 周三下午在 X 平台發文，指控美國違反協議條款。他聲稱，協議已明確指出，伊朗負責「決定荷姆茲海峽船舶通行安排」。

Baqaei 表示，「美國挑戰了這項條款，並透過單方面行動及對伊朗發動侵略性攻擊，實際破壞了協議架構。」他強調，「伊朗伊斯蘭共和國將堅定維護國家利益，並行使自身主權。」