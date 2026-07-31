鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-31 16:13

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日召開法人說明會，總經理邱森彬對下半年營運展望表達樂觀態度，預期核心事業將延續年增與季增的雙重成長動能，下半年表現將優於上半年。在北美市場拓展取得重大突破，成功打入另外兩家大型雲端服務業者供應鏈並開始出貨，帶動今年 AI 相關產品占整體營收比重將順利突破 30%。

在北美客戶進展方面，邱森彬表示，光寶科已實現對兩家新增的大型雲端服務業者小量交付電源與機櫃相關產品，未來將持續針對新世代平台深入合作。管理團隊設定明確的拓展目標，期望未來各個關鍵大型雲端客戶的年營收貢獻皆能提升至 10 億美元規模，大幅增強接單競爭力。

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為支援新客戶訂單與 AI 資料中心電力架構升級，光寶科宣布將 2026 年資本支出由 130 億元大幅上修至 180 億元。邱森彬表示，資本支出主要用於購置高功率研發測試設備、自動產線，以及擴建全球生產據點，其中美國德州新廠預計今年 8 月中旬動工、明年第二季正式量產，帶動非中國產能比重在明年提升至 70%。

電源產品線布局多點開花，邱森彬提島，新一代 8.5kW 電源供應器與高效備援電池系統已進入量產，110kW 機櫃式電源與 120kW 水冷冷卻分配單元也順利出貨。市場關注的 800V 高壓直流機櫃預計於下半年完成驗證，8 月開始出樣測試，11 月小量生產，並於明年第一季正式擴大放量。

針對 BBU 業務，光寶科今年產能由去年的 600K 擴增至 900K，目前占雲端部門營收比重接近兩成。隨未來高壓直流機櫃將備援電池系統列為標準配備，下半年至明年的出貨總量將進一步攀升，持續推升雲端事業群的成長動能。