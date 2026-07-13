光寶科斥資295億元於德州麥金尼設立營運製造基地 總面積65萬平方英尺

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-13 17:51

光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日宣布，先前公告的美國投資計畫將落腳德州麥金尼市（McKinney），於當地設立製造營運據點，總投資金額約 US$9.19 億美元（約新台幣 295 億元），其中包含逾 1 億美元用於廠房取得。

光寶科斥資295億元於德州麥金尼設立營運與製造基地 總面積65萬平方英尺。(圖：shutterstock)

光寶科表示，該計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一，預期可創造超過 600 個就業機會。此項投資將進一步強化光寶在北美市場的布局，掌握 AI 基礎設施與能源相關市場快速成長所帶來的發展契機。

‌



光寶位於麥金尼市的新製造基地總面積超過 65 萬平方英尺，將支援製造、營運、工程研發等多元功能。此項投資預計除了帶動當地長期經濟發展外，也將深化光寶對北美客戶與合作夥伴敏捷的回應能力與營運支援的量能。

光寶科技董事長宋明峰表示，此項投資是光寶全球成長策略的重要里程碑，不僅進一步強化光寶在北美市場的布局，更將串聯全球營運網絡，發揮區域與全球資源整合綜效，為未來發展奠定穩固基礎。隨著 AI 基礎設施建設及全球能源轉型持續推動產業變革，此項投資將進一步提升光寶的全球競爭力，為公司創造長期成長動能。