TrendForce：長約壓抑漲幅 Q3伺服器DRAM合約價季增13%至18%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-09 15:50

TrendForce 今 (9) 日指出，由於部分原廠提早於第二季調漲報價，加上數家美系雲端服務供應商 (CSP) 已簽署數年長約 (LTA)，限制原廠對客戶的漲價空間，因此預估第三季伺服器 DRAM 合約價季增 13-18%，漲幅呈現收斂，若供不應求格局延續，後續仍可能出現原廠競相上修報價的情況。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 表示，因 CPU 供給短缺影響伺服器整機組裝節奏，美系 CSP 的 DRAM 庫存水準於第二季逐漸升高。不過，考量 CPU 供應將於 2026 下半年至 2027 年間逐步釋放、伺服器整機組裝規模可望擴大，以及 2027 年伺服器 DRAM 供不應求態勢已然確立，CSP 普遍仍積極追加需求。

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各記憶體原廠於第二季下旬陸續向客戶釋出 2027 年的供給意向，經 TrendForce 初步試算，合計原廠 RDIMM 位元供給年增幅僅約 15-20%，將大幅落後伺服器 CPU 顆數的成長。對 RDIMM 買方而言，即使已確保 2026 下半年的消耗量，仍有為 2027 年供不應求情勢儲備庫存的誘因。

部分 CSP 已和原廠簽署長約下，TrendForce 分析，自 2026 年第三季起，原廠伺服器 DRAM 的出貨價格漲幅來源將逐步落在非長約客戶上，以及透過非長約形式提供給長約客戶的追加供給。預計在 2026 下半年至 2027 下半年，整體伺服器 DRAM 合約價將維持逐季上漲，而漲幅收斂。