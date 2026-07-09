中鋼6月營收年增近1成 下半年需求有望逐步築底回溫

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (9) 日公告 6 月營收 279.94 億元，月減 9.3%、年增 9.6%；第二季營收 888.85 億元，季增 12.4%、年增 4.5%；上半年營收 1680.02 億元，年減幅收斂至 0.2%。

中鋼表示，短期鋼市雖受暴雨與國際政策交替衝擊，但下半年隨科技建廠與公共工程釋出，需求有望逐步築底回溫。鋼鐵行情方面，美國熱軋國內流通行情續創新高，歐盟 2026 年 7 月 1 日起縮減進口額度，導致進口買盤縮手。

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中國 6 月南方進入梅雨與高溫期，建築開工率驟降，鋼價指數（CSPI）回跌約 3.1%，整體亞洲市場氛圍低迷；東南亞國協結束前一年的強勁擴張，6 月轉向消化庫存，加上歐美去化受阻之亞洲鋼材回流東南亞，加劇區域價格競爭。