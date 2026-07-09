中鋼6月營收年增近1成 下半年需求有望逐步築底回溫
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 279.94 億元，月減 9.3%、年增 9.6%；第二季營收 888.85 億元，季增 12.4%、年增 4.5%；上半年營收 1680.02 億元，年減幅收斂至 0.2%。
中鋼表示，短期鋼市雖受暴雨與國際政策交替衝擊，但下半年隨科技建廠與公共工程釋出，需求有望逐步築底回溫。鋼鐵行情方面，美國熱軋國內流通行情續創新高，歐盟 2026 年 7 月 1 日起縮減進口額度，導致進口買盤縮手。
中國 6 月南方進入梅雨與高溫期，建築開工率驟降，鋼價指數（CSPI）回跌約 3.1%，整體亞洲市場氛圍低迷；東南亞國協結束前一年的強勁擴張，6 月轉向消化庫存，加上歐美去化受阻之亞洲鋼材回流東南亞，加劇區域價格競爭。
中鋼說明，集團出貨 77.6 萬噸，較 5 月少 18 萬噸，較目標 85 萬噸少 7.4 萬噸；中鋼出貨 53.5 萬噸，較目標 60 萬噸少 6.5 萬噸；中龍出貨 24.1 萬噸，較目標 25 萬噸少 0.9 萬噸。
中鋼說明，原預期 6 月出貨量能較 5 月有所增長，但因 6 月連日豪雨，致使內外銷出貨受阻，集團內銷出貨合計 51.1 萬噸，較目標 54.1 萬噸少 3 萬噸、外銷出貨合計 26.5 萬噸，較目標 30.9 萬噸少 4.4 萬噸。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中鋼5月稅前盈餘13.54億元創46個月高 前5月擺脫虧損轉盈
- 中鋼7月盤價止漲開平低盤 Q3季盤反映成本調漲
- 中鋼5月稅前盈餘13.54億元創46個月高 前5月擺脫虧損轉盈
- 中鋼7月盤價止漲開平低盤 Q3季盤反映成本調漲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇