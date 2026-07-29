鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-29 10:57

佳世達 (2352-TW) 集團旗下其陽 (3564-TW) 宣布，推出完整的新一代伺服器產品系列，全面支援最新 AMD EPYC 9006 系列伺服器處理器，呼應佳世達集團「AI 基礎設施」事業布局。

其陽表示，第一時間全面導入第六代 AMD EPYC 處理器的全新產品矩陣，透過高效率的平台開發能力，從 AI 加速、企業運算到高密度儲存，提供模組化平台架構與彈性客製化服務，協助客戶縮短產品開發與部署時程。

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AMD EPYC 9006 系列伺服器處理器採用台積電先進 2 奈米製程打造，最高支援 256 核心，並原生支援 PCIe Gen6，可滿足 AI、雲端運算及高效能運算（HPC）等高負載工作需求。

針對不同應用場景，其陽全新伺服器產品系列採用 DC-MHS（Data Center Modular Hardware System）模組化架構設計，兼具高度擴充性與維護便利性，

此次其陽新產品包括專為智慧邊緣與高密度 AI 基礎架構的 1U AI 伺服器 BG18-A10710、專為大型語言模型（LLM）與生成式 AI 訓練打造的 2U AI 伺服器 BG28-A10710，以及 2U 通用型伺服器 BX28-A10710、2U 儲存伺服器 BS28-A10710。