營收速報 - 士開(5324)6月營收1.91億元年增率高達271.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.81億元，累計年增率4.75%。
最新價為12.05元，近5日股價下跌-2.04%，相關建材營造股價指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1135 張
- 外資買賣超：+1135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.91億
|272%
|241%
|26/5
|5,596萬
|-6%
|-2%
|26/4
|5,698萬
|-48%
|-13%
|26/3
|6,574萬
|4%
|24%
|26/2
|5,300萬
|-7%
|-9%
|26/1
|5,825萬
|-51%
|-81%
士開(5324-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。都市更新重建業。不動產買賣租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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