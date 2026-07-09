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營收速報 - 士開(5324)6月營收1.91億元年增率高達271.97％

鉅亨網新聞中心

士開(5324-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.91億元，年增率271.97%，月增率241.25%。

今年1-6月累計營收為4.81億元，累計年增率4.75%。

最新價為12.05元，近5日股價下跌-2.04%，相關建材營造股價指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1135 張
  • 外資買賣超：+1135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.91億 272% 241%
26/5 5,596萬 -6% -2%
26/4 5,698萬 -48% -13%
26/3 6,574萬 4% 24%
26/2 5,300萬 -7% -9%
26/1 5,825萬 -51% -81%

士開(5324-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。都市更新重建業。不動產買賣租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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