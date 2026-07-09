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營收速報 - 藍天(2362)6月營收22.31億元年增率高達30.25％

鉅亨網新聞中心

藍天(2362-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣22.31億元，年增率30.25%，月增率-7.26%。

今年1-6月累計營收為114.71億元，累計年增率17.64%。

最新價為43.4元，近5日股價上漲5.24%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-429 張
  • 外資買賣超：-381 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 22.31億 30% -7%
26/5 24.06億 10% 27%
26/4 18.93億 11% 14%
26/3 16.66億 4% 17%
26/2 14.20億 19% -23%
26/1 18.55億 38% 17%

藍天(2362-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。電腦周邊設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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