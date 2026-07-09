營收速報 - 藍天(2362)6月營收22.31億元年增率高達30.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為114.71億元，累計年增率17.64%。
最新價為43.4元，近5日股價上漲5.24%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-429 張
- 外資買賣超：-381 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-48 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|22.31億
|30%
|-7%
|26/5
|24.06億
|10%
|27%
|26/4
|18.93億
|11%
|14%
|26/3
|16.66億
|4%
|17%
|26/2
|14.20億
|19%
|-23%
|26/1
|18.55億
|38%
|17%
藍天(2362-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。電腦周邊設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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