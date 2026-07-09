營收速報 - 東華(1418)6月營收117萬元年增率高達6800％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為343萬元，累計年增率-3.44%。
最新價為18.95元，近5日股價上漲3.1%，相關紡織纖維上漲2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-17 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|117萬
|6800%
|12%
|26/5
|105萬
|206%
|90%
|26/4
|55萬
|59%
|3159%
|26/3
|2萬
|-98%
|-6%
|26/2
|2萬
|-99%
|-97%
|26/1
|61萬
|-10%
|3506%
東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為壓克力纖維之銷售。不動產租賃。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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