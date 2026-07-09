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營收速報 - 東華(1418)6月營收117萬元年增率高達6800％

鉅亨網新聞中心

東華(1418-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣117萬元，年增率6800%，月增率11.61%。

今年1-6月累計營收為343萬元，累計年增率-3.44%。

最新價為18.95元，近5日股價上漲3.1%，相關紡織纖維上漲2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-17 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 117萬 6800% 12%
26/5 105萬 206% 90%
26/4 55萬 59% 3159%
26/3 2萬 -98% -6%
26/2 2萬 -99% -97%
26/1 61萬 -10% 3506%

東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為壓克力纖維之銷售。不動產租賃。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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