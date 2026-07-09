營收速報 - 精英(2331)6月營收22.69億元年增率高達25.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為107.52億元，累計年增率20.41%。
最新價為20.55元，近5日股價下跌-1.44%，相關電腦週邊下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-338 張
- 外資買賣超：+449 張
- 投信買賣超：-700 張
- 自營商買賣超：-87 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|22.69億
|26%
|46%
|26/5
|15.55億
|-17%
|-19%
|26/4
|19.25億
|13%
|6%
|26/3
|18.15億
|31%
|26%
|26/2
|14.36億
|67%
|-18%
|26/1
|17.51億
|34%
|-10%
精英(2331-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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