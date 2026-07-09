鉅亨速報

營收速報 - 精英(2331)6月營收22.69億元年增率高達25.84％

鉅亨網新聞中心

精英(2331-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣22.69億元，年增率25.84%，月增率45.96%。

今年1-6月累計營收為107.52億元，累計年增率20.41%。

最新價為20.55元，近5日股價下跌-1.44%，相關電腦週邊下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-338 張
  • 外資買賣超：+449 張
  • 投信買賣超：-700 張
  • 自營商買賣超：-87 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 22.69億 26% 46%
26/5 15.55億 -17% -19%
26/4 19.25億 13% 6%
26/3 18.15億 31% 26%
26/2 14.36億 67% -18%
26/1 17.51億 34% -10%

精英(2331-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收精英

相關行情

台股首頁我要存股
精英20.55+0.24%
美元/台幣32.199+0.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty