永誠資產管理處 2026-07-09 14:18

近年來，台股在 AI 產業帶動下持續刷新歷史紀錄，不僅市值躍居全球前段班，千元以上高價股數量也快速增加，市場交易結構與投資習慣正悄悄改變。就在市場聚焦 AI 供應鏈、外資動向及指數創高之際，證交所也同步推動近年來最重要的一波交易制度改革，預計自今年底至明年陸續上路。

此次改革包含三項重點：盤中零股交易開盤時間提前至上午 9 點、零股撮合頻率由每 5 秒縮短為每 1 秒，以及千元以上高價股最小升降單位由 5 元縮小至 1 元。其中，高價股升降單位調整最快預計於 2027 年 7 月實施。表面上看，這些只是交易制度上的微調，但真正值得關注的，不是交易提前幾分鐘，也不是跳動單位少了幾元，而是制度優化後，將如何改變投資人的交易習慣、市場流動性，以及整體價格發現效率。

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零股交易升級，投資門檻再降低

零股交易自開放以來，逐漸成為許多投資人的主要投資方式。隨著 ETF 普及及高價股數量增加，越來越多投資人透過零股分批布局、長期累積部位。不過，目前盤中零股交易仍存在一些限制。開盤後必須等到上午 9 點 10 分才開始第一次撮合，且每 5 秒才成交一次，當市場波動較大時，容易出現成交延遲、買賣價差擴大，甚至成交價格與整股市場脫節的情況。

因此，證交所此次改革的核心，就是讓零股交易更貼近整股市場。未來盤中零股將與整股同步於上午 9 點開始交易，撮合頻率也縮短為每秒一次，雖然仍採集合競價機制，但成交效率與流動性都可望大幅提升。這代表零股交易未來不再只是小額投資人的專屬工具，而是逐漸成為市場交易的重要組成，也讓長期定期定額、分批布局高價股及 ETF 的投資方式更加便利。

千元股改採 1 元跳動，改善的不只是價格

另一項備受關注的新制，是千元以上股票的最小升降單位由 5 元縮小至 1 元。以股價 2,000 元的股票為例，目前委託價格只能落在 1,995 元、2,000 元及 2,005 元，中間缺乏更細緻的價格區間，容易造成買賣雙方價差偏大，也降低成交效率。

未來改為 1 元跳動後，投資人可以掛出 1,999 元、2,000 元、2,001 元等價格，市場價格將能更精確反映供需變化，有助縮小買賣價差，提高價格發現效率，也讓投資人更容易以接近理想價格完成交易。對一般投資人而言，單筆交易或許感受有限，但對機構法人、大額資金及高頻交易者而言，累積下來的交易成本降低，將有助提升整體市場流動性。

新制上路後，市場將有哪些改變？

任何制度改革都不會只有優點，也伴隨市場參與者需要適應的新變化。首先，零股交易效率提升後，可望吸引更多小額投資人參與，高價股及 ETF 零股成交量預期將持續增加，市場交易活絡度也有望提升。其次，高價股改採 1 元跳動後，價格將更能反映即時供需，長期投資人的交易成本有機會降低，法人在調整大額部位時，也能減少因價差造成的交易摩擦，進一步提升市場流動性。

不過，交易制度升級也代表市場資料更新更快、成交筆數更多。對券商、資訊商及交易系統而言，如何確保系統在大量成交時仍能穩定運作，避免延遲或壅塞，將是改革初期的重要考驗。因此，新制正式上路前，完整的壓力測試與系統驗證，將是制度成功推行的重要關鍵。

另一方面，交易便利性提高，也可能讓部分投資人增加短線操作頻率。然而，交易制度改善的是市場效率，而不是企業價值。若將制度改革誤認為短期行情的催化劑，反而容易因過度交易而增加投資成本。對一般投資人而言，真正影響長期報酬的，依然是企業獲利能力、產業發展趨勢，以及是否建立符合自身需求的資產配置，而不是交易速度快了幾秒鐘。

制度升級，真正提升的是台股競爭力

放眼全球成熟市場，交易制度的持續優化幾乎都是共同趨勢。制度改革未必會立即反映在股價表現，卻能逐步降低交易成本、提升價格發現效率、改善市場流動性，進一步吸引更多國際資金參與。

對台股而言，這次改革真正的重要性，不在於投資人能不能更快成交，而是在於市場機制正持續與國際接軌。當交易環境愈成熟、效率愈高，市場的競爭力與韌性也將同步提升。

對投資人來說，制度升級固然值得關注，但真正決定投資成果的，從來不是交易速度，而是是否擁有正確的投資策略、良好的資金配置，以及長期持有優質資產的紀律。市場會不斷進步，制度會持續改變，而能夠陪伴投資人穿越景氣循環的，始終是理性的投資思維，而不是更快的下單速度。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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