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營收速報 - 榮星(1617)6月營收3.76億元年增率高達39.58％

鉅亨網新聞中心

榮星(1617-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.76億元，年增率39.58%，月增率9.07%。

今年1-6月累計營收為20.21億元，累計年增率26.03%。

最新價為23.5元，近5日股價上漲7%，相關電器電纜下跌-0.91%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-466 張
  • 外資買賣超：+729 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.76億 40% 9%
26/5 3.45億 38% -11%
26/4 3.89億 24% -3%
26/3 4.03億 45% 115%
26/2 1.87億 -30% -42%
26/1 3.21億 42% -2%

榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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