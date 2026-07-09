營收速報 - 富喬(1815)6月營收6.89億元年增率高達46.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.13億元，累計年增率43.05%。
最新價為95元，近5日股價下跌-7.12%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15947 張
- 外資買賣超：-14693 張
- 投信買賣超：+31 張
- 自營商買賣超：-1285 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.89億
|46%
|-3%
|26/5
|7.08億
|50%
|-3%
|26/4
|7.34億
|53%
|8%
|26/3
|6.81億
|33%
|8%
|26/2
|6.29億
|61%
|10%
|26/1
|5.71億
|19%
|14%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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