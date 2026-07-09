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營收速報 - 富喬(1815)6月營收6.89億元年增率高達46.36％

鉅亨網新聞中心

富喬(1815-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.89億元，年增率46.36%，月增率-2.75%。

今年1-6月累計營收為40.13億元，累計年增率43.05%。

最新價為95元，近5日股價下跌-7.12%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15947 張
  • 外資買賣超：-14693 張
  • 投信買賣超：+31 張
  • 自營商買賣超：-1285 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.89億 46% -3%
26/5 7.08億 50% -3%
26/4 7.34億 53% 8%
26/3 6.81億 33% 8%
26/2 6.29億 61% 10%
26/1 5.71億 19% 14%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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