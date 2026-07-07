鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-07 11:30

據《財聯社》報導，遠東發展 6 日（周一）發布公告，宣布間接全資附屬公司與京東旗下 JD Fabulous Development XI Limited 簽訂買賣協議，擬以 7.5 億港元出售 Charter Joy Limited 全部股權。

‌



公告顯示，目標公司持有位於香港九龍油麻地的一處酒店物業，該物業目前正由酒店改造為學生宿舍，預計於 2026 年下半年完成改造。

根據協議，遠東發展未來三年仍將繼續負責該項目營運，並每年提供 45,00 萬港元保證收入。

「相較於傳統酒店資產，學生宿舍屬於兼具穩定現金流和長期增值空間的新型運營資產，而香港國際教育擴容帶來的住宿缺口，為這一賽道提供了持續需求支撐。」易居研究院副院長嚴躍進說，京東此次收購，更像是一筆兼具資產配置和長期營運價值的投資。

分析師人士指出，從交易結構來看，這更像是一筆「買營運類資產」，而非單純「買物業」行為。

近年來香港持續擴大非本地學生招生規模，多所大學國際學生的比例不斷提升，但宿舍供應遠未跟上需求。