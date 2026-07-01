鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-01 10:33

今年 6 月，華語樂壇天王陳奕迅以逾 1.82 億港元購入港島南區壽臣山超級豪宅 SHOUSON PEAK 一幢獨棟洋房，單價高達每平方公尺 70 萬港元。

陳奕迅新購入的 SHOUSON PEAK 洋房由新鴻基開發，2012 年完工交屋，共 31 幢獨立洋房。據中原數據，該項目近 1 年有 7 宗成交，最高成交價為 2025 年 8 月的 2.3 億港元。

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據《21 世紀經濟報導》1 日（周三）報導，在業界人士看來，高淨值人士密集入市，折射出其對香港稀缺資產重新定價的判斷。

香港房產仲介公司品正置業總經理伊娜表示，企業家和明星的置業動向在潛在購房者眼中往往被視為頗具參考價值的市場信號。大家普遍認為這類群體擁有更豐富的消息渠道與市場前瞻眼光，因此他們的置業行為常被看作行情風向標，引發投資者關注，進而影響購房決策。

今年以來，香港豪宅市場明顯回暖。

據中原地產統計，2026 年第一季香港一、二手 5,000 萬港元以上豪宅共 209 宗成交，較一年前暴增 101%，總成交額達 219.58 億港元，激增 121%；其中 1 億港元以上成交 72 宗，狂增逾 157%。

利嘉閣地產總裁廖偉強說，香港市場對豪宅並無嚴格統一定義，但通常會從總價和面積兩個維度加以界定，即樓價超過 2,000 萬港元，且實用面積達到香港差餉物業估價署分類中的 D 類或以上，即 1076 平方呎（約合 100 平方公尺）以上。

香港差估署最新數據顯示，2026 年 5 月私人住宅售價指數報 321.9 點，較去年同期上漲 12.36%，連升 12 個月。其中，D 及 E 類大型單位（100 平方公尺或以上）售價指數報 284.9 點，按月升 1.17%，按年升 8.99%，創下自 2023 年 10 月以來新高。

萊坊高級董事劉文華指出，超級豪宅交投持續升溫，成交宗數及成交金額均上升，顯示高淨值買家對頂級住宅物業的需求依然殷切。

伊娜指出，香港億元及以上級別豪宅的銷售勢頭較去年更為強勁。以港島半山波老道豪宅項目「應天」為例，推出僅三周，項目僅有的兩套頂層連天台大宅即告售罄，實用呎價高達 12.6 萬港元。

2024 年 2 月 28 日，香港特區政府全面撤銷樓市「辣招」，非本地買家購房稅費負擔大幅降低。據仲量聯行統計，撤辣後（2024 年第二季至 2026 年第一季）內地買家於整體一二手市場有逾 2.7 萬宗買賣登記，較撤辣前激增約 160%。