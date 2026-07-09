鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-09 11:36

日本央行於上 (6) 月中宣布升息一碼，將政策利率由 0.75% 調升至 1%，創 1995 年以來新高，也告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。「鉅亨買基金」今 (9) 日表示，市場不應只聚焦「升息」，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落 30 年」，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸基本面，投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，第一個關鍵訊號是「薪資成長」。日本長期受困通縮，主要原因在於薪資停滯與內需疲弱，因此日央行多年來維持超低利率刺激經濟，近年情況已逐漸改變，日本薪資已連續五年以上維持正成長，5 月通膨率為 1.5%，顯示企業加薪與物價上升已逐步形成良性循環，若未來薪資增幅持續追上甚至超越通膨，不僅有助提升家庭所得，也代表日本經濟正朝健康復甦邁進，貨幣政策正常化將更具延續性。

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第二個值得留意的訊號是「消費動能」。張榮仁指出，薪資成長是否能真正轉化為消費力，將是觀察日本景氣的重要指標，日本今 (2026) 年 5 月零售銷售年增率達 5.3%，顯示家庭支出已有明顯回溫，回顧過去 10 年，當消費支出持續成長時，必需消費與非必需消費產業未來一年的營收及股價表現普遍優於市場平均，其中又以非必需消費族群受惠最為顯著，若薪資、消費與企業獲利形成正向循環，日本升息反而代表經濟體質改善，而非市場利空。