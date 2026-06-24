鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 01:15

全球股市昨 (23) 日同步走弱，亞洲科技股率先重挫，美股費半與那斯達克指數也雙雙收黑，引發市場對 AI 行情是否出現轉折的疑慮。「鉅亨買基金」今 (24) 日認為，此次下跌主要反映科技股漲多後的獲利了結、財報公布前的觀望情緒，升息預期升溫帶來的短線干擾，而非基本面惡化，目前企業獲利預估仍持續上修，顯示 AI 帶動的成長趨勢並未改變，市場震盪反而為投資人提供重新布局優質台股基金的機會。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，此波修正最早來自亞洲市場，韓國國會近期提出對股票及不動產未實現獲利課稅的構想，引發投資環境疑慮，資金快速撤離科技權值股。另隨著財報季即將到來，市場開始重新檢視過去兩年 AI 產業龐大資本支出是否能持續轉化為獲利成長，在獲利了結與財報觀望情緒交互影響下，過去漲幅較大的 AI 與半導體族群自然成為市場調節重心，但這並不代表 AI 產業的長期成長邏輯已經改變。

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張榮仁指出，目前市場最值得關注的仍是企業獲利，而非短期股價波動。以那斯達克 100 指數為例，市場預估未來 12 個月每股盈餘仍有超過三成的成長空間，且分析師近 3 個月持續上修未來 1 年獲利預估，顯示全球 AI 龍頭企業的成長動能依舊強勁。

另一方面，台灣作為全球 AI 供應鏈核心，從晶圓代工、AI 伺服器到散熱與電源等產業，今年以來營收與獲利預期同樣持續上修，此次市場修正主要反映評價與情緒調整，而非企業獲利能力轉弱，只要獲利維持成長，多頭格局就仍具支撐。

對於市場擔憂的升息議題，張榮仁認為，投資人應區分流動性因素與基本面因素。近期市場預期聯準會可能延後降息甚至不排除再度升息，確實讓高估值成長股承受較大壓力。然而，升息影響更多來自資金成本與市場評價調整，而非直接改變 AI 需求趨勢。當前全球科技巨頭仍持續擴大資料中心、高效能運算及 AI 基礎建設投資，相關資本支出並未出現明顯縮減跡象，因此短線波動雖難以避免，但尚不足以改變 AI 產業的長期發展方向。

談到台股後市，張榮仁表示，台灣正是本輪 AI 浪潮最直接的受惠者。隨著全球供應鏈重組及美國科技巨頭持續投入 AI 建設，台灣憑藉半導體、伺服器、散熱、電源及電子零組件等完整產業鏈，已成為全球 AI 硬體建設不可或缺的一環，今 (2026) 年台灣出口維持強勁成長，其中電子及資訊通信產品占比持續攀升，反映 AI 需求依然旺盛。從歷史經驗來看，出口進入高成長階段時，往往伴隨企業獲利改善，也有助於支撐台股中長期表現。

展望後市，張榮仁認為，投資人不必過度執著於預測市場短期高低點，現階段市場看到的仍是 AI 基礎建設帶來的需求成長，而未來隨著 Agentic AI 等新應用逐步落地，模型推理次數將大幅增加，可望進一步帶動算力、伺服器及相關供應鏈需求擴張。

張榮仁強調，目前市場更像是漲多後的正常整理，而非多頭行情結束，對長期投資人而言，與其因短期波動而錯失機會，不如把握震盪拉回時分批布局受惠 AI 趨勢與企業獲利成長的台股及全球科技基金，持續參與下一階段成長契機。