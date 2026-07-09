鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 19:10

經濟部長龔明鑫今 (9) 日主持部務會議前受訪表示，為強化國家能源供應韌性，經濟部已針對能源儲備進行全面性盤點，其中石油庫存天數持續維持在 150 天以上的高水準，天然氣整備也已規畫至冬季需求，確保在國際能源市場波動下，國內供電與用油需求無虞。

面對近期國際油價波動及地緣政治影響，龔明鑫強調，經濟部已建立完善的應變機制，石油儲備天數長期以來維持在 150 天以上，遠高於安全存量標準，目前相關儲備政策持續推動中，以確保供應鏈穩定。他表示，「石油的部分是更多的，過去來講都有 150 天以上，現在更多」，強調能源供應安全始終是經濟部的核心任務。

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除能源庫存議題，龔明鑫也說明了部務組織的進駐規劃與防颱防汛整備。他指出，目前已完成多次與全台各分署、地方政府及水利相關單位的視訊會議，全面落實防災 SOP，包括抽水站、抽水機等各項防洪設施均已盤點到位。此外，針對 6 月份曾發生的淹水情形，經濟部已責成能源及水利相關單位現地了解，並與相關部會積極合作，以嚴謹態度優化防災方案。