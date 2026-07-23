〈毒油食安風暴〉修法拍板！中央設指揮中心、產品出包未在24小時內通報最重開罰3000萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 15:21

行政院今（23）日拍板通過衛生福利部擬具的《食品安全衛生管理法》修正草案，增訂發生重大食安事件時，中央主管機關得成立食安事件指揮中心，地方縣市主管機關也有通報中央、依指揮中心辦理應變的責任。若業者發現產品有問題，應主動停止製造辦理回收，且須在 24 小時內通報縣市主管機關做必要處置；若業者發生食安問題，未主動停止製造、加工、販賣或辦理回收，或未於期限內通報或通報內容不實者，將處新台幣 3 萬元以上、3000 萬元以下罰鍰。同時，增訂財產執行保全機制，以避免受處分人有隱匿、轉移財產或逃避執行之虞。

修法拍板！中央設指揮中心、產品出包未在24小時內通報、最重開罰3000萬元。（鉅亨網資料照）

衛福部表示，近期的油品事件顯示，有關食品業者自主檢驗、實驗室管理、食品安全異常通報及第三方驗證等面向，仍有精進空間，此次修法共修正 17 條法條。此次《食安法》修正增訂，當重大或突發食安事件爆發時，中央主管機關得成立食安事件指揮中心，直轄市、縣市主管機關也有應變責任。另增訂符合一定類別及規模的食品業者，應將其食品安全監測計畫報經中央主管機關核定；業者設置的實驗室檢驗資訊有通報義務。

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根據《食安法》修正條文第 7 條，食品業者應將產品原料、半成品或成品，自行送交檢驗機構，符合一定類別及規模者，應定期檢驗；上市、上櫃或指定食品業者，應自主檢驗。執行前述檢驗的機構、或法人、實驗室等，應於報告出具 24 小時內，通報至主管機關指定的系統。

衛福部指出，食品業者若發現獲知悉產品的原料、半成品或成品有危害食安之虞時，應即刻主動停止製造加工、販賣並辦理回收。且要在知悉後的 24 小時內通報縣市主管機關；縣市主管機關若評估有擴大疑慮，應通報中央。

這次修法也新增，若違反第 7 條第 5 項規定，未主動停止製造、加工、販賣或辦理回收，或未於期限內通報或通報內容不實者，處新台幣 3 萬元以上、3000 萬元以下罰鍰。另若違反同條第 2 項規定，未自行、送交或定期檢驗、違反規定未設置實驗室、未在規定時限內通報，或違反通報內容之規定，可處 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰。修法也規定，食安問題產品的下架範圍、執行程序以及下架原因消失後的處置（重新上架），由中央主管機關定之。

衛福部指出，現行法規雖已就食品製造、加工、輸入、販售等行為規範，但對提供網際網路食品販售服務的相關業者，其法律責任尚未明確，致對違法食品資訊之移除、違法販售行為之防制及相關業者的課責，仍有強化必要。修法因此也增訂業者經營網路服務有違法資訊時，應盡善良管理人的注意義務；網際網路業者經主管機關通知後，須在 2 個工作天內限制瀏覽或移除違法資訊。