〈毒油食安風暴〉台糖防禦性下架檢驗全Pass 產線重啟備戰中元中秋用油

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 19:30

高市府衛生局今（24）日完成台糖小港廠查驗，確認黃豆料源、報關文件與生產製程全數符合食安規範，沙拉油產線已正式恢復供應。針對中聯油品事件，中聯等三家業者今日亦已公開道歉。台糖小港廠自 2024 年起經歷 18 次抽驗皆合格，產線重啟後將全力衝刺產能，填補市場需求缺口，並配合政府政策穩定中元節與中秋節的民生用油供應。

擺脫油荒！台糖防禦性下架檢驗全Pass 沙拉油產線重啟備戰中元中秋用油。（鉅亨網資料照）

台糖公司今日表示，小港廠製油工場沙拉油產線再次通過高雄市政府衛生局實地查驗，確認從源頭的黃豆進口料源、報關證明文件，到實際生產製程等各項環節，均完全符合國家食品安全標準。

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面對此次引發關注的中聯油品事件，中聯等三家業者已於今日向社會大眾公開道歉。台糖對此強調，公司始終堅持食安優先與消費者至上的核心原則，雖然先前受影響的油品經過檢驗均呈現合格結果，但在事件發生第一時間，台糖仍主動配合政府政策執行預防性下架措施，並全程積極配合衛福部食藥署與高雄市衛生局進行聯合稽查與抽驗作業。

為了進一步鞏固品質信任，台糖另將相關產品送交第三方公正檢驗機構，並於 7 月 17 日取得最新自主檢驗報告，確認所有檢測項目均完全符合國家食安規範，證明台糖生產的食用油品質安全無虞。至於先前預防性下架的商品，台糖將等待衛生主管單位發出正式通知後，嚴格依照規定時機重新上架販售。

台糖指出，高雄市衛生局長期對小港製油工場進行嚴格品質把關與多次訪廠，自 2024 年以來已累計完成 18 次抽驗，光是今年度就進行 5 次現場查核，小港工場每次均順利通過考驗，今日再次順利過關，展現出企業嚴格把關食安的具體成果。