〈毒油食安風暴〉第三方調查結果出爐！中聯油脂3大缺失與原料管控漏洞全曝光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 16:08

食藥署今 (27) 日公布中聯油脂事件第三方獨立調查結果，指出本案是由高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項缺失交互影響所致。行政院已通過食品安全衛生管理法部分條文修正草案送請立法院審議，未來將聚焦源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向，全方位強化食品安全預警效能與稽查機制。

第三方獨立調查結果出爐！中聯油脂3大缺失與原料管控漏洞全曝光。（直播截圖）

食藥署並於下午由行政院政務委員陳時中主持記者會公布中聯油脂案第三方獨立調查結果，經查核與綜合分析後認定，本案並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控與檢驗監測等多項管理缺失交互影響所致。調查顯示，部分巴西進口黃豆製成之大豆油較易檢出苯 a 駢芘，不同船期原料品質亦有差異，但業者未針對高風險原料強化管理與提高檢驗頻率，致使超標風險增加。

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在製程管控方面，現有設備雖未發現直接生成苯 a 駢芘之證據，但多項製程參數與品質管制界限不符時，業者未即時採取矯正及改善措施，亦未建立因應風險之製程調整策略。同時，業者未將苯 a 駢芘相關化學危害納入食品安全管理系統完整辨識與評估，甚至對高風險原料放寬品質管制標準，未能落實整體風險管控機制。

為防止類似事件再次發生，調查小組建議業者應全面強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測。此外，行政院已於 7 月 23 日通過食品安全衛生管理法部分條文修正草案並送請立法院審議，修法重點涵蓋源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向，藉此提升食品安全監測計畫與驗證管理機制。