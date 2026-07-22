鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 17:24

經濟部今 (22) 日下午召開與食品業者針對油品食安事件召開的應變會議，經濟部長龔明鑫強調該會旨在釐清檢驗結果並提供後續配套措施。會議核心在於落實合格產品重新上架與不合格油品的銷毀作業，同時承諾透過信保機制緩解受害下游業者的資金壓力，並協助公會發起集體求償。為了穩定大眾民生與消費信心，政府已協調其他優良業者增加產能且不漲價，確保中秋節期間供貨無虞。

龔明鑫今 (22) 日與鬍鬚張股份有限公司副總黃宥銓、台灣罐頭食品工業同業公會副秘書長洪巧如出席座談交流會後受訪表示，此次油品事件經檢驗共計 30 批油品，扣除未出貨與外銷後共有 26 批進行嚴格檢驗，其中 19 批合格可恢復上架，7 批不合格則將進行銷毀。

‌



針對上架過程中可能面臨的通路困難，產業署與商業署將積極協助協調，確保過程順利。同時，食藥署已通知地方衛生單位盡快讓合格油品即刻上架。針對 7 批不合格油品銷毀產生的費用與程序，將協調環保署及地方環保單位有序處理，並研議相關費用補貼。

對於使用不合格油品的下游業者面臨的經濟損失，龔明鑫指出，若由公會發起集體求償，經濟部將全力從旁協助。在資金周轉方面，現有信保機制可提供舊貸展延或新貸信用保證，相關手續費亦可獲得支持，經濟部並將把業者意見彙整呈報行政院尋求支持。

鬍鬚張副總黃宥銓對經濟部迅速透明的處理態度表達感謝，並肯定跨部會協調機制有助於緩解營運資金壓力。台灣罐頭食品工業同業公會副秘書長洪巧如則建議，未來應在實務運作中提升產業界的檢驗實驗室能力與認證能量。

針對中元與中秋節慶的民生供貨與物價問題，龔明鑫表示，經濟部已與中元節之外的四家上游業者溝通，業者表達非常樂意增加生產並釋出庫存，8 月份供應無虞，甚至願意配合政府自國外進口油品。針對市場傳出 13% 漲價與部分缺貨傳聞，經查證四家業者明確表示沒有漲價且不打算漲價，中盤商可能僅是心理預期，經濟部將持續查訪並呼籲業者回報異常狀況。