營收速報 - 欣高(9931)6月營收1.56億元年增率高達36.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為8.57億元，累計年增率7.35%。
最新價為33.3元，近5日股價下跌0%，相關油電燃氣上漲9.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23 張
- 外資買賣超：+23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.56億
|36%
|21%
|26/5
|1.29億
|13%
|-9%
|26/4
|1.42億
|-5%
|-2%
|26/3
|1.44億
|-12%
|-2%
|26/2
|1.47億
|8%
|6%
|26/1
|1.39億
|14%
|1%
欣高(9931-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送天然氣。氣體導管裝置。石油氣(天然氣)具及器材製造及代銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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