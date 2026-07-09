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營收速報 - 欣高(9931)6月營收1.56億元年增率高達36.1％

鉅亨網新聞中心

欣高(9931-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.56億元，年增率36.1%，月增率20.87%。

今年1-6月累計營收為8.57億元，累計年增率7.35%。

最新價為33.3元，近5日股價下跌0%，相關油電燃氣上漲9.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：+23 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.56億 36% 21%
26/5 1.29億 13% -9%
26/4 1.42億 -5% -2%
26/3 1.44億 -12% -2%
26/2 1.47億 8% 6%
26/1 1.39億 14% 1%

欣高(9931-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送天然氣。氣體導管裝置。石油氣(天然氣)具及器材製造及代銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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