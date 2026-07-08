營收速報 - 群聯(8299)6月營收248.53億元年增率高達301％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,088.55億元，累計年增率243.08%。
最新價為2140元，近5日股價下跌-5.73%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2197 張
- 外資買賣超：-1497 張
- 投信買賣超：-362 張
- 自營商買賣超：-338 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|248.53億
|301%
|9%
|26/5
|228.28億
|301%
|13%
|26/4
|202.07億
|237%
|10%
|26/3
|183.17億
|221%
|50%
|26/2
|121.98億
|169%
|17%
|26/1
|104.52億
|189%
|20%
群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 北美訂單大爆發 岱稜科技6月、Q2及上半年營收同創新猷
- 營收速報 - 鴻勁(7769)6月營收53.02億元年增率高達106.54％
- 營收速報 - 協益(5356)6月營收3.66億元年增率高達48.69％
- 營收速報 - 國巨(2327)6月營收153.59億元年增率高達38.91％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇