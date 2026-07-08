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營收速報 - 群聯(8299)6月營收248.53億元年增率高達301％

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群聯(8299-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣248.53億元，年增率301%，月增率8.87%。

今年1-6月累計營收為1,088.55億元，累計年增率243.08%。

最新價為2140元，近5日股價下跌-5.73%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2197 張
  • 外資買賣超：-1497 張
  • 投信買賣超：-362 張
  • 自營商買賣超：-338 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 248.53億 301% 9%
26/5 228.28億 301% 13%
26/4 202.07億 237% 10%
26/3 183.17億 221% 50%
26/2 121.98億 169% 17%
26/1 104.52億 189% 20%

群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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