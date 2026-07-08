鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年7月9日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計988家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鉅陞-建材營造業
|7,746萬
|2135.5%
|竟天-生技醫療業
|44萬
|1322.6%
|智通聯網-通信網路業
|7,378萬
|959.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三圓-建材營造業
|14.46億
|18624.4%
|順藥-生技醫療業
|497萬
|6275.6%
|智通聯網-通信網路業
|7,378萬
|3527.4%
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達988家。其中營收年增大於 25％有408家，年增小於-20％有105家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|162家
|介於10～50億
|>= 0%
|133家
|介於10～50億
|< 0%
|55家
|介於10～50億
|<= -20%
|70家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|246家
|小於10億
|>= 0%
|194家
|小於10億
|< 0%
|89家
|小於10億
|<= -20%
|70家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|鉅陞-建材營造業
|7,746萬
|2135.5%
|福邦證-金融保險業
|2.43億
|1448.4%
|竟天-生技醫療業
|44萬
|1322.6%
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|三圓-建材營造業
|14.46億
|18624.4%
|順藥-生技醫療業
|497萬
|6275.6%
|智通聯網-通信網路業
|7,378萬
|3527.4%
|鉅陞-建材營造業
|7,746萬
|1796.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇