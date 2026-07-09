營收速報 - 環宇-KY(4991)6月營收3.26億元年增率高達55.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為14.85億元，累計年增率54.16%。
最新價為482元，近5日股價下跌-11.23%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2366 張
- 外資買賣超：-2002 張
- 投信買賣超：-266 張
- 自營商買賣超：-98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.26億
|55%
|63%
|26/5
|2.00億
|54%
|-18%
|26/4
|2.44億
|68%
|-28%
|26/3
|3.38億
|40%
|115%
|26/2
|1.57億
|8%
|-29%
|26/1
|2.21億
|156%
|-5%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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