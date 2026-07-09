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營收速報 - 環宇-KY(4991)6月營收3.26億元年增率高達55.06％

鉅亨網新聞中心

環宇-KY(4991-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.26億元，年增率55.06%，月增率62.88%。

今年1-6月累計營收為14.85億元，累計年增率54.16%。

最新價為482元，近5日股價下跌-11.23%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2366 張
  • 外資買賣超：-2002 張
  • 投信買賣超：-266 張
  • 自營商買賣超：-98 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.26億 55% 63%
26/5 2.00億 54% -18%
26/4 2.44億 68% -28%
26/3 3.38億 40% 115%
26/2 1.57億 8% -29%
26/1 2.21億 156% -5%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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