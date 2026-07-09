鉅亨研報
昨日（7/8）台股上演驚心動魄洗盤秀，加權指數高低劇震逾 800 點，盤中一度急殺至 45,036 點，所幸尾盤在 2330 台積電大單拉抬下「神龍擺尾」翻紅，終場收漲 255.30 點（+0.56%），收 45,734.41 點，量能縮至 9,927 億元。籌碼面外資調節 379 億元、自營商賣超 169 億元，但投信大舉逆勢買超 119.6 億元穩盤。中小型股方面，櫃買指數同樣跌深反彈，收漲 0.46%，收 421.39 點。盤面上 ABF 載板、矽晶圓與光通訊三族群表現最為亮眼，記憶體模組與無塵室工程則面臨修正。
・ ABF 載板（超跌回補＋AI 長線需求支撐）：
前日遭系統性重挫後，ABF 載板族群展現強力復甦。法人指出，high-end AI 伺服器、800G/1.6T 高速交換器等對高階 ABF 載板的中長線需求持續爆發，短線超跌引發內資法人積極回補。指標股 8046 南電大漲 7.28% 收 1,105 元，投信單日買超 1,053 張；3189 景碩攻上漲停板，6 月營收 42.2 億元（年增 32.3%）創歷史新高；6271 同欣電漲 3.24% 收 255 元，獲投信買超 430 張。
・光通訊／矽光子（高盛首評喊買＋輝達 CPO 下半年量產）：
光通訊板塊受 AI 傳輸需求強勁，高盛首評 3363 上詮喊買目標價 864 元，加上輝達 Spectrum-X CPO 交換器下半年擴產，激勵族群強勢回溫。3081 聯亞強鎖漲停收 2,095 元，6 月營收 4.21 億元（年增 128.14%）創歷史新高；3363 上詮盤中攻漲停，終場大漲逾 8% 收 645 元；2455 全新漲 5.18% 收 335 元，投信買超 446 張。
・矽晶圓（供需轉緊＋漲價預期）：
信越與 SUMCO 無明確擴產，12 吋先進製程產能稀缺，合約價 ASP 預期 2026 下半年起調漲。6182 合晶受惠漲價與方形晶圓雙題材亮燈漲停收 160 元，投信買超 1,184 張；3532 台勝科大漲 6.92% 收 409.5 元，投信買超 769 張；6488 環球晶漲 2.07% 收 1,230 元，6 月營收 56.24 億元（月增 16.16%）創近九個月新高。
・記憶體模組（美光三星大跌拖累）：
美股美光重挫 4.7%、SanDisk 重挫 7.3%，摩根士丹利出具三星「減持」評等並唱衰估值有 40% 下修空間，市場擔憂記憶體超級循環逼近峰值。4967 十銓重挫 6.61% 收 233 元；3260 威剛平盤收 404 元，技術型態轉弱；8299 群聯弱勢震盪。
・無塵室工程（高檔獲利了結回測）：
前期受惠半導體擴產大漲後面臨技術性修正。5536 聖暉大跌 9.68% 收 1,260 元；6691 洋基工程跌 1.79% 收 715 元；6139 亞翔跌 1.93% 收 866 元。
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