一、昨日盤勢

昨日（7/8）台股上演驚心動魄洗盤秀，加權指數高低劇震逾 800 點，盤中一度急殺至 45,036 點，所幸尾盤在 2330 台積電大單拉抬下「神龍擺尾」翻紅，終場收漲 255.30 點（+0.56%），收 45,734.41 點，量能縮至 9,927 億元。籌碼面外資調節 379 億元、自營商賣超 169 億元，但投信大舉逆勢買超 119.6 億元穩盤。中小型股方面，櫃買指數同樣跌深反彈，收漲 0.46%，收 421.39 點。盤面上 ABF 載板、矽晶圓與光通訊三族群表現最為亮眼，記憶體模組與無塵室工程則面臨修正。