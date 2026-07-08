鉅亨網編譯許家華 2026-07-09 05:35

國際油價周三 (8 日) 強勢收高，受美伊衝突再度升溫、荷姆茲海峽航運風險擴大，以及俄羅斯宣布禁止柴油出口等多重利多推動，布蘭特 (Brent) 原油與西德州中級原油 (WTI) 雙雙創下近數周新高。

Brent 原油收在每桶 78.02 美元，上漲 3.86 美元、漲幅 5.2%；WTI 收報每桶 73.52 美元，上漲 3.08 美元、漲幅 4.4%。盤中兩大指標原油一度勁揚接近 9%，雖然漲幅尾盤略為收斂，但仍寫下近幾個月來最大單日漲勢之一。

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美國總統川普表示，上月簽署、原本作為結束美伊戰事過渡安排的協議「已經結束」，並透露美軍可能於當晚再次對伊朗發動空襲，以回應伊朗對波斯灣美軍基地及荷姆茲海峽油輪的攻擊。他稍後又表示，目前並不打算重啟全面戰爭，使油價自盤中高點略為回落，但市場仍認為中東局勢已再次進入高度不確定階段。

分析人士指出，荷姆茲海峽約占全球兩成原油海運供應，在今年 2 月底美國與以色列對德黑蘭展開軍事行動後，伊朗持續對通行船隻施加壓力，導致航運風險大幅升高。近期衝突再起，使更多船東重新評估是否願意通過這條全球最重要的能源運輸航道，市場憂心中東原油出口恐再次受到衝擊。

RBC Capital Markets 表示，最新一輪衝突可能進一步壓低願意通過荷姆茲海峽的船舶數量，增加全球能源供應中斷風險。Rystad Energy 地緣政治研究主管 Jorge Leon 則指出，過去幾天發生的事件，已大幅削弱市場對目前 60 天停火安排最終能演變為永久和平協議的信心。

除了中東局勢外，柴油市場供應危機也同步推升能源價格。俄羅斯政府宣布，即日起至 7 月底暫停柴油出口，以穩定國內燃料供應。此舉是因烏克蘭近期持續利用無人機攻擊俄羅斯煉油廠、輸油設施及亞速海油輪，導致俄國境內汽柴油供應吃緊、油價攀升，政府不得不優先保障內需市場。

消息公布後，美國超低硫柴油期貨盤中一度暴漲逾 14%，終場仍大漲 11.6%，創下逾一個月新高，也是 2022 年 3 月以來最大單日漲幅。歐洲柴油裂解價差同步走揚，美國代表煉油獲利能力的「3-2-1 裂解價差」更飆升至 LSEG 自 2001 年有紀錄以來最高水準，顯示全球柴油供應已出現極度緊繃局面。

烏克蘭與俄羅斯官員證實，烏軍當天夜間攻擊俄羅斯 3 座煉油廠、亞速海油輪及多座輸油泵站，攻擊範圍一路延伸至烏拉山區，加劇市場對俄羅斯能源出口能力的擔憂。

美國能源資訊署 (EIA) 最新公布的庫存報告則呈現分歧訊號。截至上周，美國原油庫存意外增加，但包含柴油及取暖油在內的餾分油庫存減少近 500 萬桶，主因國內需求維持強勁，加上出口保持高檔，使柴油供應持續收緊，也進一步支撐柴油價格走勢。