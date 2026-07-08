鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 18:50

在安卡拉舉行的北約 (NATO) 峰會上，美國總統川普再度拋出對格陵蘭領土主權的強烈訴求，這項執著不僅令北約盟友感到不安，更使美國與歐洲傳統盟邦的關係降至冰點。

川普在與土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 及北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 的會談中，多次重申格陵蘭對美國國家安全的重要性。他主張格陵蘭已被俄羅斯與中國的船隻包圍，丹麥並未投入資金保護，而美國才是真正需要該島進行「世界防禦」的一方。

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川普更提出爭議性的觀點，聲稱美國在二戰期間控制了格陵蘭，隨後「愚蠢地」將其還給丹麥。然而，事實上美國僅是在防禦協議下於島上建立軍事基地，從未擁有過主權。

川普將格陵蘭問題與對北約的整體不滿掛鉤。他抨擊盟友在格陵蘭收購案上不配合，且在伊朗問題上拒絕提供協助，讓美國深感失望。川普批評美歐關係缺乏「互惠」，並威脅若盟國不履行防務支出責任，美國可能撤出駐歐軍隊，甚至退出北約。美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 同樣指責盟國在伊朗戰爭中的反應「令人羞恥」。

面對川普的施壓，丹麥首相弗雷德里克森 (Mette Frederiksen) 在安卡拉堅決表示「格陵蘭是不賣的」，並強調格陵蘭的主權不容談判。英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 也公開聲援，表示格陵蘭的未來應由當地人民與丹麥決定，而非美國總統。此前，川普曾威脅對不配合的盟友徵收 25% 的關稅，雖然後來撤回，但已造成嚴重的外交裂痕。