鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-07 11:30

戴爾終場上漲 4.4%，但盤中一度大漲 8.9%。

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這波漲勢起因於川普在介紹一項全新的兒童投資帳戶計畫時，公開感謝戴爾創辦人 Michael Dell 對「川普帳戶」的支持，並建議民眾「應該都去買一台戴爾電腦。」

Dell 與妻子 Susan Dell 去年 12 月宣布捐贈 62.5 億美元，將為 2,500 萬名 10 歲以下兒童的投資帳戶各提供 250 美元。

川普今年 2 月發表經濟演講時，也曾公開稱讚戴爾的產品，並感謝 Michael Dell 夫婦的貢獻。

川普當時談到，「他們的產品非常棒。他們不需要宣傳，我來幫他們宣傳。」

受此激勵，戴爾股價當天上漲約 2%。到了 5 月 8 日，川普在白宮母親節活動中再次呼籲民眾「去買一台戴爾」，戴爾股價當日更大漲逾 13%。

當月稍晚，美國國防部宣布與戴爾子公司 Dell Federal Systems 簽署一項總額 97 億美元的總採購協議，協助政府客戶採購微軟軟體授權、雲端訂閱及軟體保證 (Software Assurance) 服務。

當時據《紐約時報》報導，在川普公開的財務揭露文件中顯示，他本人持有價值超過 100 萬美元的戴爾股票，因此引發外界對利益衝突的質疑。

戴爾今年以來股價已累計大漲約 221%，但這並非全因川普多次公開推薦所推動。公司主要受惠於 AI 熱潮帶動資料中心伺服器需求激增，並於今年 5 月公布財報時表示，截至 4 月一季創下歷來最佳現金流表現，因此得以持續回饋股東。

戴爾營運長 Jeff Clarke 在財報會議上表示，「所有產品線及各地區的需求，都比我們原先預期更強勁。」

戴爾上季共取得 244 億美元 AI 相關訂單，AI 伺服器營收年增 757% 至 161 億美元。截至第一季底，公司 AI 積壓訂單金額已達 513 億美元。