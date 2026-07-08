麗臺6月營收9.4億元年增逾5倍 AI產品需求暢旺
鉅亨網記者吳承諦 台北
板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (8) 日公佈 6 月營收為 9.4 億元，受惠 AI 產品出貨強勁，年增逾 5 倍，並創近 10 個月來新高；；累計上半年營收 40.8 億元，年增 158.2%。
麗臺 6 月營收 9.4 億元，月增 33.2%、年增 543.9%；第二季營收 25.1 億元，季增 59.7%、年增 240.4%；累計上半年營收 40.8 億元，年增 158.2%。
麗臺已轉型往 AI 相關產品，已經成立相關事業處，切入 AI 工作站、AI 伺服器及液冷相關應用領域，並看好目前 AI 需求強勁，下半年營運持續走強。
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