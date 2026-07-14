鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-14 17:31

由數位發展部指導、數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的「AI WAVE SHOW 2026」大展，將於 7/30 正式在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場。本屆展會以「AI Ready 即刻實戰」為核心，其中，國內板卡暨電腦周邊大廠華擎 ASROCK(3515-TW) 將強勢進駐「Agent 代理區」，展示其最新研發的語言模型技術與智慧決策方案。

華擎 (3515-TW) 此次參展聚焦於軟體應用的多元路線圖。公司將攜手意藍資訊等業界夥伴，針對本地化語言模型 LLM 與小型語言模型 SLM 展示其技術底蘊，完整呈現從語意理解、系統整合到智慧決策的軟硬體整合實力。

‌



有別於傳統以硬體展示為主的展會架構，本次 AI WAVE SHOW 2026 特別強化「以核心技術為主軸、以產業應用為延伸」的策展策略，提供精準商務媒合與國際採購洽談服務，全面協助參展台廠對接跨國企業與採購決策端。