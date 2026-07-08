營收速報 - 億而得(6423)6月營收467萬元年增率高達171.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1.25億元，累計年增率9.16%。
最新價為87.7元，近5日股價上漲5.34%，相關半導體類指數下跌-1.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|467萬
|172%
|-64%
|26/5
|1,279萬
|17%
|-70%
|26/4
|4,291萬
|33%
|1841%
|26/3
|221萬
|-66%
|-68%
|26/2
|683萬
|-26%
|-88%
|26/1
|5,577萬
|3%
|965%
億而得(6423-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為單次及可複寫嵌入式非揮發記憶體IP授權及技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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