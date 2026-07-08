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營收速報 - 億而得(6423)6月營收467萬元年增率高達171.65％

鉅亨網新聞中心

億而得(6423-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣467萬元，年增率171.65%，月增率-63.51%。

今年1-6月累計營收為1.25億元，累計年增率9.16%。

最新價為87.7元，近5日股價上漲5.34%，相關半導體類指數下跌-1.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 467萬 172% -64%
26/5 1,279萬 17% -70%
26/4 4,291萬 33% 1841%
26/3 221萬 -66% -68%
26/2 683萬 -26% -88%
26/1 5,577萬 3% 965%

億而得(6423-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為單次及可複寫嵌入式非揮發記憶體IP授權及技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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