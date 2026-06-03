麗臺策略結盟大訊引進水冷技術 成立新事業處擴大系統端布局
鉅亨網記者吳承諦 台北
板卡廠麗臺科技 (2465-TW) 今 (3) 日舉辦股東會，會後總經理梁傳杰表示，麗臺未來將轉型為 AI 多元化解決方案商，業務發展逐步從過往單純銷售圖形處理器組件跨足系統端。為此公司將策略結盟大股東大訊科技，引入機殼設計與液冷等技術，內部也已於過完年後正式成立新事業處，全力加速整體轉型布局。
面對近年輝達產品出口管制挑戰，梁傳杰指出，麗臺積極調整繪圖卡產品營收結構，過往中國大陸市場營收佔比高達七成，經積極調高海外營收比例後，目前中國以外的海外市場與中國大陸市場營收已呈現五五波，主因是海外市場不受限於特定禁運國家的限制，市場需求與發展潛力較高。
梁傳杰提到，麗臺業務發展逐步從過往單純銷售圖形處理器組件，邁向多元化解決方案轉型，內部已於過完年後正式成立新事業處，聚焦以人工智慧落地解決方案為核心，推出工作站、伺服器以及系統軟體應用，主攻重視資訊安全的企業與政府單位本地端市場。
針對產能與供應鏈狀況，梁傳杰表示，目前呈現需求大於供給的市況，只要記憶體與中央處理器等零組件未出現突發狀況，對下半年營運表現持看好態度，不過後續營運仍需視產品交期、產能及市場價格成本波動等不可抗拒因素而定。
梁傳杰指出，為集中火力投入人工智慧與輝達相關產品線，麗臺進行大幅度的組織架構精簡與資源取捨，關閉原有的自有產品線工廠，並將智慧醫療、大數據及遊戲等事業處進行切割，使員工總人數自過往三百多人降至目前約九十九人，新事業處後續也將依據市場環境與營運水準，採取在費用率可控的範圍內逐步增加人手。
在外部策略合作方面，麗臺大股東大訊與肯為目前合計持股約三成，雖然先前規劃的私募案仍需視後續市場環境、股價與大訊在馬來西亞及桃園擴廠的營運資金狀況而定，但股權增加的方向明確，未來麗臺將進一步結合大訊在機殼設計與水冷液冷產品的技術優勢，共同拓展系統端銷售。
麗臺生醫部分，盧崑山坦言，由於日本市場表現不如預期，去年營收僅約七千多萬元，今年營收預估也將維持相同規模，未來營運將全面收斂，僅聚焦於貼布、不可侵血糖探測等具備關鍵技術與做出差異化的等項目。
而麗臺高層人事將迎來新局，確認今日為董事長盧崑山為最後工作日，並安排於 8 日召開董事會推選新任董事長，中間過渡期間，將由盧崑山以及梁傳杰共同穩定公司營運。
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