麗臺5月營收7億元年增衝破135% 董事會推選大訊梁見發接任新董座

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麗臺近年啟動大幅度組織架構精簡，剔除非核心事業，關閉原有自有產品線工廠並切割智慧醫療與遊戲等事業處，將員工總人數自過往三百多人精簡至目前約九十九人。公司瘦身有成使費用銳減，效益也直接反映在財報表現上，今年首季每股盈餘已突破 1 元大關，後續新事業處將在費用率可控的範圍內，依據市場環境逐步增加人手。