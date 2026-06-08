麗臺5月營收7億元年增衝破135% 董事會推選大訊梁見發接任新董座
鉅亨網記者吳承諦 台北
板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (8) 日公告推選大訊科技董事長梁見發為新任董事長，宣告前任董事長盧崑山任期屆滿退休，公司全面邁向 AI 轉型新局。麗臺同日公告 5 月營收達 7.04 億元，受惠於 AI 產品需求，年增 135.3%，累計前 5 月營收 31.3 億元，年增 118.9%。
麗臺 5 月營收 7.04 億元，月減 18.4%、年增 135.3%；累計前 5 月營收 31.3 億元，年增 118.9%。
麗臺近年啟動大幅度組織架構精簡，剔除非核心事業，關閉原有自有產品線工廠並切割智慧醫療與遊戲等事業處，將員工總人數自過往三百多人精簡至目前約九十九人。公司瘦身有成使費用銳減，效益也直接反映在財報表現上，今年首季每股盈餘已突破 1 元大關，後續新事業處將在費用率可控的範圍內，依據市場環境逐步增加人手。
麗臺正從單純的硬體代理商轉型為提供整合軟硬體的實體 AI 解決方案供應商，主攻重視資訊安全的企業與政府單位本地端市場。為此公司積極結盟大股東大訊科技與肯為，引進機殼設計與水冷液冷等伺服器散熱技術，並密切與輝達溝通爭取產能，未來將進一步結合大訊的技術優勢，共同擴大系統端產品銷售。
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